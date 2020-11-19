Омбудсмен ДНР прокомментировала скандальное голосование Украины на Генеральной Ассамблее ООН

Дарья Морозова интересуется, с какими чувствами Владимир Зеленский теперь будет смотреть в глаза ветеранам. Фото: ombudsmandnr.ru

Украина плюнула в лицо всем ветеранам и родственникам погибших в годы Великой Отечественной войны, выступив в поддержку нацизма. Так прокомментировала скандальное голосование представителей Киева на Генеральной Ассамблее ООН Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

18 ноября Третий (гуманитарный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН голосовал за российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. 122 государства поддержали документ, 53 воздержались и только два высказались против – это Украина и ее куратор США.

- Отдав голоса в пользу проекта резолюции, подавляющее большинство цивилизованных стран высказались в поддержку мира и сохранения исторической справедливости, осудив любые попытки пропаганды смертоносной фашистской идеологии, - отмечает Дарья Морозова.

Она обращает внимание, что Украина, где сегодня всеми силами власти пытаются радикализовать общественное сознание, не могла проголосовать «за» резолюцию.

- Но ведь можно было просто воздержаться! Хотя бы в знак уважения к своим же дедам и прадедам, которые 75 лет назад спасли мир от коричневой чумы. Однако, судя по всему, современная Украина отрицает такие ценности, как справедливость, ответственность, честь и свобода, - подчеркивает омбудсмен ДНР.

Она поинтересуется, как к такой политике относятся жители Украины, где практически в каждой семье есть участники Великой Отечественной войны? И с какими чувствами Владимир Зеленский теперь будет смотреть в глаза ветеранам?

- И самое главное – ответит ли господин президент за сдачу страны на растерзание радикалам? Сможет ли объяснить свои поступки собственной семье или сделает вид, что забыл о дедушке Семене, который также воевал с фашистской Германией и получил за это награды, - отмечает Дарья Морозова.

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