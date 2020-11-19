В Харцызске спасатели пришли на помощь двоим работникам водоканала, которые оказались под завалом грунта

Спасатели провели раскопку грунта и с помощью веревки извлекли работников водоканала из-под завала. Фото: МЧС ДНР

18 ноября в Харцызске спасатели пришли на помощь двум работникам водоканала, которые оказались под завалом грунта. Об этом происшествии сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В 16.56 на линию 101 поступило сообщение о том, что во время проведения ремонтных работ двое сотрудников компании «Вода Донбасса» оказались под завалом грунта и не могут самостоятельно освободиться. По сообщению диспетчерской службы водоканала, на участке работали четыре человека, но когда произошло обрушение грунта, под завалом оказались только двое из них, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части Харцызска. Спасательные работы осложнялись возможностью повторных обрушений земляной массы. Спасатели постоянно поддерживали контакт с пострадавшими и, действуя крайне аккуратно, провели раскопку грунта. А потом с помощью спасательной веревки извлекли работников водоканала из-под завала.

Оба пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализированы в городскую больницу.

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