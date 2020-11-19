Украинские пограничники скучают на КПВВ «Счастье» пока представители Киева не хотят согласовать с ЛНР работу пункта пропуска. Фото: ГПСУ

Украина не пропустила в ЛНР гуманитарный груз международной организации, который должны были провезти через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье». Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

- Логистика дороги (Луганск-Счастье), техническое состояние позволяют начать пропускать к нам гуманитарные грузы. ЛНР заинтересована именно в транспортном коридоре, где могли бы проходить большегрузные машины, - сказала Кобцева. - Если мы разговариваем о перспективе, то о восстановлении каких экономических взаимоотношениях между Украиной и ЛНР может идти речь, если отсутствует транспортный коридор?

Она напомнила, что одновременное открытие новых пунктов пропуска у Счастья и Золотого 10 ноября не состоялось, так как Киев не выполнил своих обязательств относительно этого вопроса.

- 17 ноября мог быть днем начала работы данных пунктов пропуска, если бы мы накануне обсудили технические моменты, связанные с очисткой дороги, курсированием автобуса, который перевозит граждан. Украинская сторона должна была нас уведомить и сообщить международной миссии, каким образом они пропустят гуманитарный конвой, - добавила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе.

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