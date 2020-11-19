Коронавирус в ДНР: Восемнадцать жителей Республики умерли за сутки от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 219 жителей, а 18 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали 164 жителей.

- Проведено 972 исследования, из них выявлено 213 случаев заболевания (23%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 9487. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4196 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 4427. Из них 164 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 18 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 58 до 97 лет и женщины в возрасте от 41 до 83 лет.

Также за сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за предыдущий день. 55 человек госпитализировали. Всего на лечении 1834 пациентов с пневмониями, из них 504 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Республики (подробнее)