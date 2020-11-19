Машина упала с моста в реку: в Зугрэсе погиб водитель

В ГАИ МВД призвали водителей не выезжать на дорогу на летней резине и соблюдать осторожность во время движения. МВД ДНР

В городе Зугрэс 18 ноября погиб водитель, который находился в машине, упавшей в реку Крынка. Об этом происшествии сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На автодороге Н-21 в Зугрэсе водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил съезд с моста в реку Крынка. Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ при помощи водолазного снаряжения и автомобильной лебедки извлекли автомобиль с телом 66-летнего водителя на берег и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 1 автомобиль и 6 сотрудников.

Напомним, что после резкого похолодания и выпавшего снега на дорогах ДНР значительно осложнилась обстановка. Произошло несколько аварий с пострадавшими. В ГАИ МВД призвали водителей не выезжать на дорогу на летней резине и соблюдать осторожность во время движения.

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