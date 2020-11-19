Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: О судьбе пропавших горняков до сих пор ничего неизвестно

На шахте имени Скочинского продолжаются спасательные работы. Фото: МЧС ДНР

На 6 часов утра 19 ноября на шахте имени Скочинского горноспасатели МЧС производили инженерную разведку горных выработок и установку датчиков автоматического непрерывного контроля метана и угарного газа в шахтных выработках. Также выясняют состояние вентиляционных сооружений и осуществляют проветривание аварийного участка. О судьбе четырех работников шахты до сих пор ничего не известно.

- Психологи МЧС оказывают психологическую помощь родственникам пострадавших в результате аварии. Также выполняются работы по восстановлению шахтной телефонной связи в выработках аварийного участка, осуществляется отбор проб и анализ газовоздушной смеси. Проведено обследование насосной камеры водоотлива и организована подземная база, с целью обеспечения безопасности при откачке воды и контроля рудничной атмосферы, - сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Напомним, что 17 ноября в конвейерном штреке 5 западной лавы шахты произошел пожар, а затем взрыв. В результате получили травмы средней тяжести три респираторщика ГВГСС МЧС. Во время эвакуации горняков из шахты не выехало четыре работника.

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