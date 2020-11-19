В общественных местах ДНР запретили подключать к интернету камеры видеонаблюдения

Видеокамеры в общественных местах не должны быть подключены к Интернету Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 18 ноября на территории ДНР запрещено подключение к интернету систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер, расположенных в общественных зонах. Об этом гласит указ №399, который подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам независимо от формы собственности, физическим лицам, общественным объединениям на территории ДНР запрещено подключение систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к Интернету, - говорится в документе.

При этом запрет не распространяется на домовладения частной формы собственности. Однако в поле зрения видеокамер не должны попадать общественные места, которые находятся за пределами частной собственности.

Действие указа также не распространяется на портативные бытовые видеокамеры, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, имеющие в своем составе видеокамеру, которые находятся в момент применения непосредственно в руках пользователя.

Контроль за исполнение указа возложен на МГБ и МВД.

Очевидно, что появление документа вызвано усилением мер безопасности в условиях, когда Украина может устроить провокации и даже предпринять наступление на Республику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Киев настаивает на грузовом варианте КПВВ в Золотом, чтобы открыть прямую дорогу танкам к Луганску

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)