Кравчук вдруг засомневался, что украинская армия займет Донбасс в начале 2021 года

Украинские генералы не один раз показывали Зеленскому план блицкрига. Фото: ОПУ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уже не верит, что войну реально завершить в начале 2021 года.

- Я верю, что война закончится, но утверждать, что она закончится в тот срок – у меня есть сомнения. И видимо это не самое главное – что в один день закончится война, - играл словами Кравчук в эфире украинского телеканала.

Но именно представленный Леонидом Макаровичем «План совместных шагов ТКГ по выполнению Минских договоренностей» практически перечеркивает соглашения 2015 года. Не случайно «План Кравчука» (так его окрестили) подвергся резкой критике со стороны ДНР, ЛНР и России.

Первые пункты прожекта предусматривают быстрый роспуск и разоружение воинских формирований ДНР и ЛНР, а также выход украинских войск на границу с Россией – к началу 2021 года. Затем местные выборы - до 31 марта. И только потом амнистию.

Кравчук фактически озвучил план блицкрига – молниеносной войны. И это на фоне трагедии в Нагорном Карабахе. Не случайно в республиках заговорили о том, что Украина собирается захватить Донбасс силой. Вот почему Леонид Макарович «отыграл» назад: «Мы должны идти к миру – это самое главное». Только вот украинские генералы так не думают. И в штабах ВСУ рисуют на картах стрелки ударов.

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