Погода в Донецке на день: 19 ноября небо будет ясным, таким оно и останется до самого вечера

За последние 130 лет 19 ноября максимальная температура воздуха составляла 14 градусов тепла, а самая низкая – минус 18 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 19 ноября будет солнечной. С самого утра небо будет ясным, таким оно и останется до самого вечера. Осадков соответственно также не будет.

С 21.00 18 ноября до 21.00 19 ноября температура воздуха будет колебаться от минус пяти градусов ночью до двух градусов тепла днем. Ветер умеренный. Будет дуть в восточном и юго-восточном направлениях. Скорость воздушных потоков составит 3 – 8 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Это считается первая треть ноября. Наши предки считали, что на этот период происходит возврат тепла. Могут снова начаться осадки и опустятся туманы.

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