Пушилин: «Зеленский выглядит циником, когда зовет дончан на Украину»

Также в своем комментарии Пушилин сравнил сегодняшнюю Украину с фашистской Германией Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал скандальную инициативу официального Киева об отселении в «определенные места» граждан России и вспомнил о ситуации с КПВВ на линии соприкосновения.

По словам руководителя Республики, в данном случае президент Украины Владимир Зеленский выглядит циником, когда зовет дончан на Украину. Уверяя их, что страна открыта для каждого.

— Жители Донбасса лишний раз убедились в том, что Украина для нас – это предсказуемо опасный сосед. Зеленский выглядит предельно циничным, когда зовет наших граждан на Украину. Уверяя, что эта страна открыта для них, он пытается пиариться на открытии КПВВ. Но на самом деле правильно говорить, что там открываются концлагеря для всех имеющих российский паспорт. По сути, в этой ситуации уместно сравнение с фашистской Германией – тогда тоже советским гражданам обещали теплые постели и сытные обеды, — заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что инициативы, вроде той, что предлагают в Киеве, должны вызвать беспокойство в международных институтах – ООН, ОБСЕ и Международном уголовном суде.

Также Пушилин пообещал, что тема отселения российских граждан будет поднята на минской площадке, где будет возможность потребовать от Украины ответов за такие «далекие от стремления к миру шаги».

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