Взрыв после пожара: Эксперты установили детали произошедшего на шахте имени Скочинского в Донецке

Межведомственная комиссия поделилась предварительными данными о расследовании аварии на шахте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Межведомственная комиссия, занимающаяся расследованием происшествия на донецкой шахте имени Скочинского, пришла к выводу, что после пожара там произошел взрыв метановоздушной смеси. Об этом сообщили в Государственном комитете горного и технического надзора ДНР.

— По предварительной информации, вчера в шахте произошел взрыв метановоздушной смеси, в результате которого пострадали трое сотрудников МЧС, — рассказал представитель Гортехнадзора из комиссии.

В настоящее время горноспасатели проводят в зоне чрезвычайной ситуации инженерную разведку. Они устанавливают автоматические датчики непрерывного контроля уровня содержания метана и угарного газа в шахте.

Поиском пропавших горняков займутся после того, как эксперты будут уверены, что не произойдет повторный взрыв.

Добавим, что шахта имени А.А. Скочинского была введена в эксплуатацию в 1975 году. За годы работы местные горняки выдали на-гора порядка 30 миллионов тонн угля, было пройдено 250 километров горных выработок, а максимальная глубина ведения горных работ там составляет 1350 метров.

Шахта имени Скочинского считается одной из самых опасных в мире из-за уникальных геологических условий. В шахте высокая температура пласта и высокое содержание газа метана. Это может привести к возникновению газодинамических выбросов и последующих ЧС на самом предприятии, которые происходят на Скочинского не впервые.

Самая масштабная авария с внезапным выбросом и обвалом породы там произошла в 1998 году. Тогда погибли 63 горняка.

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