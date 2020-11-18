Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: О судьбе пропавших горняков уже вторые сутки ничего неизвестно

Первостепенная задача горноспасателей – не допустит взрыва из-за газов на шахте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пресс-службе Министерства чрезвычайных дел ДНР сообщили о ситуации на аварийной шахте имени А.А. Скочинского. По данным на 16.00 горноспасатели производили инженерную разведку горных выработок в зоне ЧС.

— Сотрудники горноспасательной службы МЧС производят инженерную разведку горных выработок в зоне чрезвычайной ситуации на шахте имени А.А. Скочинского и осуществляют установку датчиков автоматического непрерывного контроля метана и угарного газа в шахтных выработках. На данный момент двумя отделениями выясняется состояние вентиляционных сооружений и осуществляется проветривание аварийного участка. Выполняются работы по восстановлению шахтной телефонной связи в выработках аварийного участка, также сотрудниками Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР осуществляется отбор проб и анализ газовоздушной смеси, — говорится в сообщении.

На аварийном участке шахты работают два отделения оперативного военизированного горноспасательного отряда города Донецка. В составе находится 16 человек (на четыре больше, чем в первой половине дня). Но о судьбе пропавших горняков по-прежнему ничего неизвестно.

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