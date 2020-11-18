Дончан предупредили о включении сирены воздушной тревоги 19 ноября

Сирену воздушной тревоги в предыдущий раз включали еще 17 сентября Фото: Архив КП

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин предупредил о включении системы централизованного оповещения населения Донецкой Народной Республики 19 ноября. Работоспособность сирены будут проверять в период с 14.00 до 14.30. Об этом мэр столицы написал в соцсетях.

— Проверка системы оповещения! Для определения работоспособности элементов системы централизованного оповещения населения Донецкой Народной Республики 19 ноября текущего года с 14.00 до 14.30 на территории Республики запланировано проведение комплексной проверки системы централизованного оповещения с включением электросирен, отбором трансляционной сети, — говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущие технические испытания сирен проводились 17 сентября. Их главная цель – привлечь внимание жителей, чтобы предупредить о происшествиях, об авариях и других чрезвычайных ситуациях. Когда слышно сирену, в спасательном ведомстве ДНР, напоминают о необходимости включить радио или телевизор, где будет транслироваться срочное речевое сообщение или призыв к действию в экстренной ситуации.

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Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Республики (подробнее)