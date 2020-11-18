День за два: Пушилин утвердил новый подход к исчислению стажа медиков, работающих с COVID-19

Теперь один день на работе для медиков, работающих с пациентами с COVID-19, будет засчитываться за два Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении новой системы исчисления стажа для медицинских работников, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Электронная версия данного документа была опубликована на официальном сайте руководителя государства.

Новая система исчисления стажа медикам заключается в том, что их один рабочий день засчитывается как два. При этом не обязательно работать в ковидном отделении. Этот же подход применяется к медработникам, которые осуществляют диагностику пациентов и вскрытие тел умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

— Стаж работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, подтверждается учреждениями здравоохранения ДНР, в которых трудоустроен медицинский работник, на основании справки о периоде работы по ликвидации вспышки коронавирусной инфекции, форма и порядок выдачи которой утверждаются Министерством здравоохранения ДНР, — говорится в тексте указа.

Данный документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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