Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: Горноспасатели спустились в шахту

В спасательном операции участвуют около 12 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В шахту имени А.А. Скочинского спустились горноспасатели. Перед ними стоит несколько задач – поддерживать жизнеобеспечение шахты и снизить уровень загазованности. Об этом ДАН сообщил информированный источник.

— В шахту спустились отделения горноспасателей, работники шахты проводят мероприятия по поддержанию жизнеобеспечения шахты, – восстанавливают все, что повреждено было взрывом, — сказал собеседник агентства. — Первоочередная цель данных работ – снизить уровень загазованности.

Источник также уточнил, что на шахте также проводится откачка воды, а повышенный уровень загазованности связан с тем, что в результате ЧП были повреждены вентиляционные коммуникации.

Тем временем и.о. инженера предприятия Алексей Симонов рассказал план действий по устранению аварии на шахте, а также как будет проходить операция по спасению пропавших горняков.

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