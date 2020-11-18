Эксперты рассказали о плане спасения горняков и ликвидации ЧП на шахте Скочинского

Вторые сутки спасатели борются с ЧП на шахте Скочинского
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Исполняющий обязанности инженера предприятия Алексей Симонов дал комментарий журналистам о том, как проходит ликвидация ЧП на шахте им. А.А. Скочинского, а также какие задачи стоят перед спасателями.
— На данный момент мы во вторую смену готовим обследование выработок, разведку выработок западной панели. Частичную, по некоторым выработкам, –– сказал Симонов. — Сейчас работает два отделения горноспасателей – это примерно 12 человек.
По словам Симонова, первоочередная задача – это снять замеры содержания в воздухе метана и других газов, которые выходят из шахты в следствие ЧП. А после исключения возможности взрыва спасатели приступят к поиску оставшихся под землей горняков.
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