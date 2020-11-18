В ЛНР сообщили о 1704 случаях заражения коронавирусом

В ЛНР действуют ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЛНР за прошедшие сутки медики выявили еще пять человек с подозрением на коронавирус. После диагноз подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

— Всего по состоянию на 09:00 18 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1704, — говорится в сообщении. — Зарегистрировано три летальных случая.

В общей сложности, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 129 летальных случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Тем временем в ДНР от коронавируса выздоровели 4256 человек, лечение продолжают 4159 пациентов, а летальных случаев – 846.

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