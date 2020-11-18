Еще 158 пациентов с коронавирусом поступили в больницы ДНР на лечение

Число выздоровевших больше, чем больных COVID-19 на данный момент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики в ДНР провели 763 исследования анализов потенциально больных коронавирусом. У 150 человек диагноз подтвердился, еще восьми поставили его клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 17 ноября проведено 763 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания (19,7%) и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 53 до 85 лет и женщины в возрасте от 61 до 83 лет. За сутки выписано 26 человек, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии случаев заболевания коронавирусом в ДНР было зафиксировано 9268, из них: на лечении находится 4159 пациентов, выписаны 4256 человека, летальных случаев – 846.

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