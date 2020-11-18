Жители ДНР создали петицию о возобновлении дистанционного обучения в связи с COVID-19

Администрация портала «Мнение» может приостановить голосование, если будут выявлены нарушения Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Донецкой Народной Республики создали онлайн-петицию о возобновлении дистанционного обучения в образовательных учреждениях из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Свой голос «за» или «против» инициативы уже отдали больше шести тысяч человек. Об этом сообщили на портале «Мнение» общественного движения «Донецкая Республика», на котором и размещена петиция.

— В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и увеличивающимся количеством больных COVID-19, предлагаю принять решение о возобновлении дистанционного обучения. Считаю такое решение объективным и рациональным, так как это позволит снизить количество случаев заражения, — пишет администратор портала.

Петиция о возобновлении дистанционки была опубликована на портале 16 ноября. И уже была попытка накрутки голосов. Так что администрация ресурса предприняла меры. Так что теперь с одного IP-адреса можно будет проголосовать только один раз.

— Призываем нарушителей отказаться от препятствования адекватной работе ресурса. В случае дальнейших настойчивых попыток неправомерно повлиять на результаты голосования Администрация портала “Мнение” оставляет за собой право приостановить голосование по петиции, — добавили в администрации.

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