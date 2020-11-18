Экологи назвали причину горения террикона в горловском поселке Нижний Хутор

Жителям Нижнего Хутора не рекомендуют приближаться к террикону, чтобы не угодить в тлеющий торфяник. Фото: Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР

Задымление участка террикона связано с тлением искусственного торфяника.

С прошлой недели жители горловского поселка Нижний Хутор дышат задымлениями с участка у подножия террикона шахты имени Ленина. В социальных сетях выдвинули предположение, что это последствия горения газа метана на одном из терриконов поселка. Но специалисты из Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР назвали настоящую причину.

— В советские времена шахтой имени Ленина был построен канал – нагорная канава – для отвода ливневых вод с породного отвала, собиравшихся вследствие выпадения осадков. После закрытия шахты в течение длительного времени в данный канал смывался намет с породного отвала, попадал бытовой мусор, в итоге – намыло почвенный слой, на котором до настоящего времени произрастал камыш. То есть, образовался искусственный торфяник. В сезон пожаров, а в этом году из-за жаркого засушливого лета количество пожаров достигло пикового значения по Республике, камыш загорелся и запустил длительный процесс горения торфяника, — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, уточняется, что специалисты комитета провели обследование данной территории и сделали замеры воздуха. Так вот наличие метана и других сопутствующих газов в нем не выявлено. Угрозы здоровью жителей поселка Нижний Хутор нет. Но местным все равно не рекомендуют приближаться к подножию породного отвала.

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