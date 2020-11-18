Пожар на шахте Скочинского в Донецке: Спасатели продолжат поиск горняков после исключения вероятности взрыва

Поисково-спасательные операции должны были продолжить этим утром. Фото: архив пресс-службы «Молодой Республики»

Судьба пропавших четырех горняков после возникновения пожара на шахте Скочинского в Донецке по-прежнему остается неизвестной. Поисково-спасательные операции должны были возобновиться сегодня утром. Об этом накануне сообщил информированный источник Донецкого агентства новостей.

— На сегодняшний день работы прекращены до завтрашнего утра. К сожалению, пока что новых сведений нет. Подземные работы прекращены, так как появился опять газ, и чтобы не было повторного выброса эти работы прекратили, — сказал собеседник агентства вчера вечером.

Спасатели продолжат поиск горняков после исключения вероятности взрыва.

Напомним, что в 5.20 утра 17 ноября произошло ЧП в конвейерном штреке пятой западной лавы на шахте имени Скочинского. Спасателям поступил сигнал о пожаре. На тот момент в шахте находилось 26 человек, 22 из них были эвакуированы, еще четверых еще не нашли. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от МЧС было привлечено 18 единиц техники и 98 человек личного состава.

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