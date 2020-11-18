Геоглиф из белых акаций в честь юбилея Победы заложили в ДНР

Участники акции в перерывах между работой согревались чаем — организаторы установили для них большой самовар. Фото: ДАН

Геоглиф (нанесенный на землю геометрический или фигурный узор) из белых акаций в виде цифры «75» был заложен 17 ноября в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне на одном из склонов городского лесничества в Макеевке.

Всего на площади 0,14 гектара будут приживаться порядка 2000 саженцев, выращенных в питомниках ДНР.

- Выбор деревьев не случаен, ведь белая акация в христианской религии символизирует стойкость характера, выносливость, и сегодня именно таким характером обладают жители Донбасса. Эти качества также позволили отстоять нашим предкам свободу и независимость родной земли. Кроме того, белая акация — символ бессмертия, как бессмертна сегодня и Победа наших героических предков, и память о ней, которую мы передаем из поколения в поколение, — сказал журналистам руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подготовка территории началась этой весной — выбранный склон был очищен от сорных трав, мусора и перепахан. Земля не мерзлая, а выпавший накануне снег – дополнительная влага.

Напомним, самый первый в Республике геоглиф появился в селе Артемовка Амвросиевского района на востоке страны в апреле 2016 года. Тогда при участии первого Главы ДНР Александра Захарченко из деревьев была высажена аббревиатура ДНР.

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