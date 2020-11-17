Погода в Донецке на день: 18 ноября облачно и морозно

В воздухе ощутимо предчувствие зимы Фото: Илья Богатиков

Ноябрь во всей своей власти пришел в Донецк. Тут тебе и сырость, и порывы ветра, и первый снег.

Завтра, 18 ноября, почти весь день в Донецке погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Днем будет -3, ночью -5. При этом осадков синоптики нам не обещают.

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.

А кроме того, ноябрь - это еще и разгар сезона простудных заболеваний. Поэтому следует помнить про витаминотерапию, теплее одеваться и по возможности меньше бывать в многолюдных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Откровенное глумление»: В ДНР прокомментировали обращение Зеленского к жителям республик Донбасса

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала все заявления и действия официального Киева – провокацией и самопиаром (подробности)