Пожар на шахте Скочинского в Донецке: спасатели продолжают поиск четверых горняков

Горноспасатели продолжают поиск четверых горняков. Фото: МЧС ДНР

Пожар на шахте Скочинского в Донецке не стал помехой для проведения горноспасательной операции. Порядка 90 горноспасателей совместно с сотрудниками предприятия ищут четверых шахтеров, которые после тревожного оповещения не выехали на поверхность утром. Об этом «КП» сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- Сегодня в 4.35 утра в выработках шахты Скочинского было зафиксировано повышенное содержание метана. Стали пищать газовые анализаторы на шеях у горняков. Эта информация была оперативно передана на поверхность диспетчеру. Решение остановить добычу угля приняли сразу же. Под землей находились 197 человек. Судьба четырех пока неизвестна, - рассказали нам в Минугля.

На аварийном предприятии сегодня побывало руководство Министерства угля и энергетики. Для выяснения причин ЧП создана специальная комиссия.

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