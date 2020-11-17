Выставка «С юбилеем, артист!» открылась в муздраме в честь народного артиста ДНР Сергея Лупильцева

На открытие выставки юбиляр заглянул буквально на несколько минут, прервав репетицию премьерного спектакля. Фото: muzdrama.ru

17 ноября в театральном музее МДТ имени М.М. Бровуна открылась выставка, посвященная 65-летию заслуженного артиста Украины, народного артиста ДНР Сергей Лупильцева.

У Сергея Георгиевича счастливая актёрская судьба, о чём свидетельствуют многочисленные награды, статьи в газетах и журналах. Зрители Донецкой муздрамы без труда узнают костюмы и реквизит из таких постановок, как «Ханума», «Анна Каренина», «Опера Мафиоза», «Лев зимой».

Выставка продлится до конца этого года. Фото: muzdrama.ru

Особое место занимает его личный костюм Главного Деда Мороза Республики – да, это еще одно «народное» звание, которое имеет Сергей Лупильцев.

Почти сорок лет Сергей Георгиевич посвящает себя служению искусству. По окончании Московского театрального училища имени Б.В. Щукина проходил практику в Московском театре им. Вахтангова и МХАТе. А Донецкая муздрама стала не просто девятым театром на пути, но и надежным причалом, которому он не собирается изменять.

Оформлением экспозиции занимался главный художник муздрамы, заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко. Немало тёплых слов прозвучало в адрес мамы и жены юбиляра. Ведь без их участия, трепетного отношения к архивам и памятным вещам, выставка не получилась бы такой личной, наполненной особым содержанием. На ней представлены детские и юношеские фотографии будущего артиста, школьные тетради первоклассника Серёжи Лупильцева, его чернильница и флотский костюм со времен службы в армии.

Юбиляр порадовал присутствующих исполнением под гитару песни об актёрской профессии. Фото: muzdrama.ru

- Сергей Георгиевич очень теплый, светлый и душевный человек. А ещё он невероятно одарённый и талантливый актёр. Когда он выходит на сцену, складывается впечатление, что его энергетика и аура перекрывают всё вокруг. Я очень рада за него, потому что те актёрские работы, которые мы наблюдаем в последнее время, просто великолепны, - отметила генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

А продлится выставка до конца года.

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