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В лаве на шахте Скочинского произошел пожар

Судьба четверых горняков остается неизвестна
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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22 человека были были подняты на поверхность. Архив "КП"

22 человека были были подняты на поверхность. Архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке произошел в лаве, на момент аварии под землей находилось 26 горняков.

- В 5 часов 20 минут 17 ноября в 1 взвод Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка поступило сообщение о пожаре в конвейерном штреке 5 западной лавы на шахте имени А.А. Скочинского. На момент аварии в шахте находилось 26 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

22 человека были были подняты на поверхность и осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы МЧС, информация о еще четырех горняках – неизвестна.

При выполнении работ пострадали три респираторщика Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка. Они получили ушибы и гематомы, но самостоятельно поднялись на поверхность.

Сейчас представители Гортехнадзора работают на месте происшествия – изучают обстоятельства произошедшего, а также опрашивают свидетелей и очевидцев. В состав комиссии войдут представители МЧС, министерства угля и энергетики, а также фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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