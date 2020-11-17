«Ее сбили недалеко от приюта, но бросили умирать на дороге»: В донецком приюте «ПИФ» идет борьба за жизнь искалеченной собаки

Легендарный горловский Комбат, которого тоже когда-то спасли в приюте Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Самый крупный донецкий приют для бездомных животных «ПИФ» известен тем, что в нем содержится почти 800 собак, а также здесь спасают даже безнадежных животных. Вчера в приют была доставлена собака в очень тяжелом состоянии.

- Ее нашли люди на улице, возле частного сектора, - рассказывает сотрудник приюта Юлия Небаба. - Предполагаем, что ее сбила машина - кровь была и на дороге, и на обочине. Знаете, что самое мерзкое? Это произошло на три дома ниже нашего приюта. Возможно, если бы водитель остановился и привез собаку к нам сразу - шансов было бы больше! А так имеем, что имеет, а именно: у Мышки, так мы назвали бедняжку низкая температура (36,1), черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти. Возможно, вывих левого височно- нижнечелюстного сустава - нужно делать рентген после стабилизации состояния. А кроме того, носовое кровотечение, нарушение работы центральной нервной системы, отсутствие реакции зрачков.

Но опыт показывает, что здесь и не таких безнадежных вытаскивают.

Но, конечно, приюту необходима наша помощь. Ее можно оказать по следующим реквизитам: Карта Приватбанка:4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +7 999 652-16-01

Также оставить пожертвование можно в Донецк сити (4 этаж, касса кинотеатра) ЦРБ 1005 2760 9378 6720 Васильева Виктория Игоревна 08/21

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