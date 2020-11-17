За полчаса на путепроводе в Енакиево произошло несколько ДТП

Четыре ДТП произошло за полчаса. Фото: МВД ДНР

За полчаса на путепроводе в Енакиево произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием восьми машин. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Произошло четыре ДТП с участием восьми автомобилей, - сказали в МВД ДНР.

Полицейские рассказали, что в первом дорожно-транспортном происшествии ВАЗ-2101 столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении автомобилем марки Geely.

- Через несколько минут в машину виновника первого ДТП врезался автомобиль Volkswagen Transporter, водитель которого также не справился с управлением на скольком участке дороги, - говорят в правоохранительном ведомстве. - После ВАЗ-21101 столкнулся с ВАЗ-2107, который остановился в районе предыдущих автоаварий. Там же произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2108, Opel и ВАЗ-21110.

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