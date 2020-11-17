В двух районах Донецка высадили десятки деревьев и сотни кустарников

До этого озеленили Ленинский район Донецка. Фото: Администрация Донецка

Донецк еще до войны был признан одним из самых зеленых промышленных городов и славу эту не теряет. Несколько десятков молодых деревьев и более трехсот кустарников появилось сегодня в двух районах Донецка.

- Работа проведена в рамках осенней кампании по озеленению города. В частности, вдоль Макеевского шоссе в Калининском районе высажены 34 саженца клена остролистного и более 300 кустарников, - написал глава администрации столицы Алексей Кулемзин, который тоже принимал участие в высадке деревьев.

По его словам, схожие мероприятия сегодня прошли в Ворошиловском районе. Там появились новые березы, рябины и тополя. Они высажены на бульваре Пушкина, возле площади Ленина и в Парке кованых фигур.

Ранее власти анонсировали новый автобусный маршрут сообщением ДС «Советская» — АВ «Южный» связал отдаленный поселок Макеевки - Ханженково с главными транспортными воротами Донецка.

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