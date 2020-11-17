В Донбассе царит хрупкое перемирие

Старики в одной из "красных зон" Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) не обстреливали территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, — сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что за указанный период украинские войска единожды нарушили дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня – проводились инженерные работы в районе подконтрольного Киеву поселке Пески под Донецком.

О том, что перемирие это ненадолго, в Республике известно, наверное, даже детям. Ранее Украина объявляла более 30 перемирий и все они оканчивались провалом.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила про саботаж официальным Киевом переговоров по урегулированию конфликта.

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