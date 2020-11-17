В Донецке открыли новый автобусный маршрут: он свяжет столицу ДНР и Ханженково

Новый маршрут открыл Минтранс ДНР. Фото: Евгении Ка

Затянувшаяся война не помеха развитию Республики. Новый автобусный маршрут сообщением ДС «Советская» — АВ «Южный» связал отдаленный поселок Макеевки - Ханженково с главными транспортными воротами Донецка.

- Маршрутки курсируют с понедельника по пятницу. Выполняется шесть рейсов в день. Расстояние примерно в 27 км преодолевается чуть более, чем за полтора часа. Первое отправление из Макеевки — в 6:10, из Донецка – в 8:20. Последний автобус отправляется из Донецка в 16:20 и пребывает на ДС «Советская» в 18:00, - сообщили в министерстве транспорта ДНР.

Детальное расписание доступно на сайте Минтранса. Всего между городами налажено около 10 маршрутов, включая два троллейбусных.

Ранее министерство транспорта ДНР запустило для жителей новый автобусный рейс по маршруту из Донецка к контрольно-пропускному пункту «Успенка», расположенному на границе с Российской Федерацией.

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