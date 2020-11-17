За сутки более 150 новых случаев коронавируса в ДНР

Пожилые граждане - в группе риска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 150 новых случаев коронавирусной инфекции диагностировано на территории ДНР за прошедшие сутки.

- В понедельник было проведено 675 исследований, которые показали 141 положительный результат. Еще у 10 пациентов COVID-19 обнаружен по клинико-эпидемиологическим показателям. Также за сутки 63 пациента были сняты с учета по причине выздоровления, 18 скончались, - сообщили в министерстве здравоохранения страны.

С учетом последних данных, число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Республике достигло 9110. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 4043 пациента, выздоровели – 4237, умерли – 830.

Вчера более 130 человек пересекли линию разграничения по гуманитарному коридору. Напоминаем, КПВВ с Украиной открываются дважды в неделю. Решение о въезде граждан на территорию ДНР принимает штаб "Здоровое движение".

В школах и вузах Республики учащиеся вышли на очную форму обучения.

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