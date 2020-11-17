В Донецкой филармонии состоится Международный фестиваль «Пиано-форум»

Филармония всегда готова удивить своих поклонников. Фото: Filarmonia-donetsk.ru

Международный фестиваль фортепианного искусства «Пиано-форум» состоится в Донецке с 5 по 12 декабря.

- Вопреки всем трудностям и сложностям, Донецкая государственная академическая филармония готовится к проведению международного фестиваля фортепианного искусства «Пиано-форум», - сообщил генеральный директор и художественный руководитель филармонии Александр Парецкий. – Шесть гостей из Москвы! 12 талантливых пианистов! Шесть грандиозных программ! Три концерта с симфоническим оркестром! Два дирижёра! Музыка Бетховена, Шопена, Рахманинова, Шуберта и других гениальных композиторов.

Билеты уже в продаже, а потому, меломаны, поспешите. При этом не забудьте о профилактических мерах: наличии маски, обработке рук и социальной дистанции.

Напоминаем, на прошлой неделе в Донецкой Народной Республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 8530 человек, в то время как на предыдущей – 5835.

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