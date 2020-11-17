Более 130 человек пересекли вчера линию разграничения с Украиной

КПВВ с Украиной открываются дважды в неделю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Порядка 90 человек прибыли накануне в ДНР с подконтрольной Украине территории в рамках действия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- На территорию Республики запущено 26 транспортных средств, 86 человек. На территорию Украины выпущено 10 транспортных средств, 48 человек, – сказано в сообщении.

На линии разграничения между ДНР и подконтрольной Украине территорией Донбасса существуют четыре пункта пропуска: «Горловка» — «Майорское», «Еленовка» — «Новотроицкое», «Александровка» — «Марьинка» и «Октябрь» — «Гнутово». Работа КПВВ в марте этого года была прекращена из-за угрозы распространения COVID-19. Позднее было решено организовать гуманитарный коридор. Пропуск людей происходит по понедельникам и пятницам на КПВВ «Еленовка» — «Новотроицкое» с 9.00 до 16.30 по донецкому времени.

Напоминаем, решение о въезде на территорию ДНР принимает штаб "Здоровое движение".

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