Александр Ходаковский выступил за всеобщую воинскую повинность в ДНР

Бригада "Восток" и Александр Ходаковский на первом параде Победы под флагами ДНР 9 мая 2014 года Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский высказал свое мнение на состояние армии ДНР, проведя параллель между Карабахом и Донбассом.

- Нередко приходится слышать: Азербайджан готовился к войне в Карабахе...Заблуждение! - сказал Александр Ходаковский. - Азербайджан не готовился предметно к этой войсковой операции. Он, как страна, избавленная от либеральной мокроты, управляемая авторитарной властью, наделённой амбициями, просто держал свою армию в надлежащем состоянии. Комплектовал ее, модернизировал и оснащал необходимым на случай любой военной конфронтации, и как только открылось окно возможностей - использовал ее в наиболее актуальном направлении. Так должна делать каждая нормальная страна.

Мы поздравляем друг друга с Днём парламентаризма ДНР, имитируя наличие государственности, и при отсутствии международных отношений имеем целое министерство иностранных дел - дай ему Бог здоровья. Но находясь в состоянии войны - не имеем ни одного военного человека в правительстве. Я предлагал реанимировать хотя бы созданный некогда в пику совбезу комитет обороны - но не нашёл понимания. Я говорю, что по сути мы больше Карабах, но по форме - больше Ереван в его предкапитуляционном состоянии.

Ранее Ходаковский выступил за всеобщую воинскую повинность, призыв на воинскую службу с правом перехода на контрактную основу. Призывники в действующие части не идут, но те, кто нашёл себя в армии, могут связать с ней жизнь и пойти защищать Родину. Дело за малым: в конце концов перестать притворяться государством, но стать им, отметил он.

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