Глава МИД ДНР: Киев саботирует работу над дорожной картой в реализации Минска-2

Глава МИД ДНР прокомментировала отсутствие взаимопонимания с украинской стороной в переговорном процессе. Фото: МИД ДНР

Украинская сторона в Контактной группе не стала работать на паритетных принципах с ДНР и ЛНР над дорожной картой по выводу из тупика минского процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

- Киев так и не предоставил письменных замечаний по нашему проекту дорожной карты, хотя Республики со своей стороны в самые короткие сроки предоставили подробный, постатейный разбор ответной бумаги Киева на наш документ. Таким образом, Украине по сути было важно только выслать свой, оторванный от реальности проект, но никакой продуктивной совместной работы над дорожной картой на паритетных принципах Киев осуществлять не собирается, - заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

На прошедшем 11 ноября заседании Контактной группы украинская сторона настаивала на проведении внеочередной встречи политической подгруппы. Однако как только представители Донбасса отметили, что конструктивная работа возможна лишь в случае предоставления конкретных материалов для обсуждения, энтузиазм Киева моментально угас.

Никонорова отметила, что официальному Киеву интересны разве что громкие и пафосные заявления, но как только дело доходит до реальных шагов, там предпочитают попросту «забывать» о том, что просто озвучить какую-либо идею недостаточно.

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