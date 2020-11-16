Погода в Донецке на день: Пасмурно, до -4 градусов

Погода в Донецке будет морозной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во вторник, 17 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до 4 градусов ниже нуля.

- На протяжении всего дня небо в Донецке будет пасмурным, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -3 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до -2 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует -4 градуса мороза.

Отмечается, что день пройдет без осадков. Хотя вероятность присутствует.

Скорость ветра до 4,1 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В этот день опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

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