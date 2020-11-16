Выпал первый снег в Донецке 2020

В Донецке выпал первый снег
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вечером, 16 ноября, в Донецке расстелился первый снег. Он уже не первый в этом сезоне, но растелился – впервые.
По прогнозу синоптиков снег будет идти до завтрашнего дня. Температура воздуха – будет морозной. Поэтому белое покрывало задержится на несколько дней.
Дончане с радостью делятся первыми снежными фото.
- Хоть и холодно, а воздух очень приятный. Свежий. Зимний, - пишет в ВКонтакте Ирина Шершнева. – Хочется пройтись, прогуляться и сделать фото.
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