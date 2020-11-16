Выпал первый снег в Донецке 2020

В Донецке выпал первый снег Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вечером, 16 ноября, в Донецке расстелился первый снег. Он уже не первый в этом сезоне, но растелился – впервые.

По прогнозу синоптиков снег будет идти до завтрашнего дня. Температура воздуха – будет морозной. Поэтому белое покрывало задержится на несколько дней.

Дончане с радостью делятся первыми снежными фото.

- Хоть и холодно, а воздух очень приятный. Свежий. Зимний, - пишет в ВКонтакте Ирина Шершнева. – Хочется пройтись, прогуляться и сделать фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Откровенное глумление»: В ДНР прокомментировали обращение Зеленского к жителям республик Донбасса

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала все заявления и действия официального Киева – провокацией и самопиаром (подробности)