Омбудсмен ДНР: Все заявления и действия официального Киева – это провокации и самопиар

Морозова назвала обращение Зеленского к жителям ДНР и ЛНР - откровенным глумлением Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Президент Украины Владимир Зеленский в записанном в больничной палате видеоблоге обратился к жителям ДНР и ЛНР.

- Откровенное глумление. Только так можно охарактеризовать обращение украинского президента Зеленского к жителям ДНР и ЛНР, – прокомментировала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен Республики отметила, что свидетельством открытости и мирного настроя Украины может быть только полное прекращение огня и выполнение минских договоренностей.

- А пока все заявления и действия официального Киева – это провокации и самопиар, которые лишь увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной, - подчеркнула Морозова.

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