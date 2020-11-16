Главный санврач ЛНР: Пересечение жителями линии разграничения с Украиной должно носись обоснованный и осознанный характер

Завоз коронавируса повлечет еще большую нагрузку на здравоохранение ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Главный санитарный государственный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко сообщил, что завоз коронавирусной инфекции с подконтрольной Украине территории повлечет ухудшение эпидемиологической обстановки в Республике

- В текущей эпидситуации перемещение людей через линию соприкосновения должно носить обоснованный и осознанный характер, - говорит Докашенко. - Потому что завоз данной инфекции повлечет еще большую нагрузку на наше здравоохранение, что в нашей ситуации, конечно же, нежелательно.

Дмитрий Докашенко отметил, что граждане, которые прибывают к нам с территории Украины, в соответствии с требованиями, на территории Республики должны в течение двух недель пребывать на самоизоляции.

- И это неукоснительно должно соблюдаться, - подчеркнул главный санврач ЛНР.

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