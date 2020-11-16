В Селидово украинский военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку

Преступник задержан. Фото: штаб ООС

Военнослужащий вооруженных формирований Украины в Селидово пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку в подъезде ее дома. Об этом сообщили в прокуратуре незалежной.

Сообщается, что утром 15 ноября девочка провела маму на работу и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде.

- Девочка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела – незнакомец догнал ее и попытался изнасиловать, - рассказывают в прокуратуре. - На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить. Завершить преступление нападающему не удалось.

Отмечается, что 32-летний преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

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