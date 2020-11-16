Главный санврач ЛНР рассказал, когда в Республике ожидается вспышка заболеваемости гриппом

Вспышка заболеваемости гриппов в Луганской Народной Республике ожидается с 20-х чисел ноября по 20-е числа декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка заболеваемости гриппов в Луганской Народной Республике ожидается с 20-х чисел ноября по 20-е числа декабря. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Прибывшие в Республику в составе очередного, 99-го, гуманитарного конвоя МЧС России вакцины от гриппа помогут не допустить лавинообразного роста сезонной заболеваемости гриппом, - отметил он.

Докашенко рассказал, что сделать прививку противогриппозной вакциной не поздно в том случае, если иммунизация проводится здоровому человеку, то это целесообразно и своевременно.

- Я сам уже привит и оцениваю вакцину. Пока без осложнений. Иммунизированы и сотрудники моего учреждения, то есть, у меня была возможность оценить результаты на большем количестве людей, - сообщил главный санврач. - И могу сказать, что мы надеемся на то, что это позволит нашим гражданам, которые были иммунизированы, в случае, если даже они будут заражены и переболеют, то в легкой форме и без осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР обсуждают вопросы реабилитации пациентов с ковидными пневмониями

Перенесшим тяжелое воспаление легких требуется реабилитация (подробности)