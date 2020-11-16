Данные разведки: Больше половины техники 80-й бригады ВСУ к зиме не готова

80-я бригада ВСУ к зиме не готова. Фото: штаб ООС

В 80-й бригаде вооруженных формирований Украины военная комиссия выявила неготовность больше половины техники к зимнему сезону. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Результаты проверки для командира соединения неутешительные. Выяснилось, что имеющаяся техника на 60 процентов к сезонному обслуживанию не привлекалась, еще 40 процентов техники является неработоспособной, - сказал он.

Филипоненко отметил, что на всю технику материально ответственными лицами были получены и установленным порядком списаны горюче-смазочные материалы для проведения обслуживания.

- С целью недопущения доклада в вышестоящий штаб командир бригады Шворак собрал деньги с заместителей командира бригады по вооружению и тылу, а также командиров батальонов в размере 100 тысяч гривен и передал взятку председателю комиссии, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брали за услуги до 10 тысяч гривен: В Артемовском суде рассматривают дело взяточников, которые «помогали» жителям ДНР оформлять украинские пенсии

В прокуратуре утверждают, что количество пострадавших исчисляется сотнями (подробности)