В Минздраве ДНР рассказали о ситуации с ОРВИ в Республике

Показатель заболеваемости выше аналогичного периода прошлого года на 31 процент Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики рассказали, что на 46-ой неделе эпидемиологического мониторинга зафиксировано 8530 заболеваний ОРВИ.

- Показатель заболеваемости выше аналогичного периода прошлого года на 31 процент, но ниже эпидемического порога на 38 процентов.

В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что 55 процентов из числа всех заболевших – 55 процентов - дети.

- В возрастной структуре преобладают взрослые от 30 до 65 лет, - сказали в Минздраве ДНР.

В министерстве рассказали, что в ходе противогриппозной прививочной кампании вакцинировано 523 человека из группы повышенного риска.

- Всего с начала прививочной кампании получили профилактические прививки против гриппа более 19 тысяч человек, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

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