Коронавирус в ДНР: За все время выявлено 8959 зараженных Covid-19

За все время в ДНР выявлено 8959 зараженных Covid-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В воскресенье, 15 ноября, исследования на коронавирус в ДНР не проводились. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Исследования на заболевание Covid-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

В Минздраве ДНР рассказали, что за все время ковидная инфекция была зарегистрирована у 8959 жителей. Из этого числа 4174 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

С начала пандемии зарегистрировано 812 летальных случаев.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 3973 пациента, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

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