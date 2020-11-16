ВСУ обстреляли Дзержинское и Новоласпу на юге ДНР

Под обстрел попал юг ДНР. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – семь единиц, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали два населенных пункта Республики: Дзержинское и Новоласпа на юге ДНР.

- При обстрелах применялись гранатометы, а также стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы, - сказали в представительстве Республики в СЦКК.

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