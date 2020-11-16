Комбат ВСУ воровал оружие для продажи националистам

Боеприпасы готовились на продажу националистам. Фото: штаб "ООС"

В Рубежном сотрудники спецслужб незалежной выявили тайник с оружием и боеприпасами. Выяснилось, что схрон организовал комбат вооруженных формирований Украины для продажи националистам. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Он уточнил, что всего было изъято десять автоматов АК-74, три тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, два гранатомета РПГ-7В и восемь гранат к нему.

- В ходе проведения разбирательства было установлено, что данный схрон был организован по приказу комбата Петренко, который в дальнейшем планировал сбыть оружие и боеприпасы представителям националистических формирований на территории Украины, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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