Украинские военные, прибывшие в Донбасс, жалуются на плохое питание и условия

Украинские военные жалуются на плохое питание и условия. Фото: пресс-центр штаба «ООС»

Украинские военные, прибывшие в зону проведения операции объединенных сил в Донбассе, пожаловались командованию на плохое питание и условия размещения. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Группа военнослужащих недавно прибывшего в зону «ООС» 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады обратились с жалобой к командующему оперативно-тактической группировки «Север» Шандару на неудовлетворительное питание и размещение личного состава, - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что, по словам украинских военных, командование батальона несколько дней кормит личный состав сухими пайками с истекшим сроком годности, горячего питания вообще нет, а места проживания не обогреваются. Для проверки вопросов тылового обеспечения в подразделение 1-го батальона прибыла комиссия.

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