В Донбассе украинские боевики при передислокации продают вновь прибывшим военнослужащим оборудованные позиции. Фото: штаб ООС

В Донбассе киевские силовики при ротации продают свои оборудованные позиции военнослужащим вновь прибывающих подразделений. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- ВО время приема подразделениями 92-й отдельной механизированной бригады позиций сменяемой 30-й бригады военнослужащие 30-й бригады предложили купить позиции вновь прибывшему соединению, - рассказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства добавил, что в случае отказа от сделки убывающие из зоны «ООС» военнослужащие пригрозили разобрать блиндажи, снять утеплитель и забрать средства обогрева, оставляя прибывшие подразделения в непригодных для проживания условиях.

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