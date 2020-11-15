В ЛНР от коронавируса за сутки умер один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1694 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Всего на 15 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 1694, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1434 человек. Тем временем, медики зарегистрировали один летальный случай. Всего с начала пандемии в Республики от ковида умерли 124 человека.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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